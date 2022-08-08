Песков: доллар перестал быть надежной резервной валютой

Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и это мнение разделяют во многих странах мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он подчеркнул, что международное доверие к американской валюте было подорвано действиями самих США.

По словам представителя Кремля, увеличение объема расчетов России с разными странами в национальных валютах не является целью обрушить доллар.

Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения сейчас разделяет очень большое количество стран, — сказал Песков.

Ранее экономист Никита Масленников заявил, что Россия не сможет целиком отказаться от доллара и евро, даже если перенаправит потоки экспорта и импорта. По мнению эксперта, эти валюты обязательно нужны для параллельного импорта.

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов в разговоре с NEWS.ru ранее заявил, что курсы евро и доллара сравнялись на МосБирже на фоне более существенных потерь в европейской экономике из-за кризиса, нежели в американской.