Экономист объяснил, почему курсы доллара и евро сравнялись на Мосбирже Экономист Колганов объяснил одинаковые курсы евро и доллара желанием США переманить капиталы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже на фоне более существенных потерь в европейской экономике из-за кризиса, нежели в американской, заявил NEWS.ru заведующий лабораторией сравнительного исследования социально экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Эксперт добавил, что еще одной причиной является решение Федеральной резервной системы США поднять процентную ставку на на 75 пунктов — до 1,5–1,75% годовых, что сделало вложения в доллар более выгодными, чем в евро.

ФРС немного подняла процентную ставку, что сделало вложения в доллар более привлекательными. В Европе до сих пор в некоторых странах отрицательные ставки по депозитам. Кто хочет сохранить сбережения, перекидывает их в доллары. Это увеличивает спрос на доллары и увеличивает предложение евро на рынке. США не первый раз прибегают к такому методу сделать свою экономику более привлекательной. Если в экономике США не произойдет негативных событий, то их валюта укрепится еще на несколько пунктов. Соотношение курсов евро и доллара на российском рынке зависит от того, будет ли Европа и дальше вводить против РФ санкции и сворачивать товарооборот, — отметил Колганов.

Он подчеркнул, что товарооборот РФ с еврозоной сократился после начала СВО примерно на 60%, что также снижает спрос на евро и провоцирует падение курса по отношению к доллару и рублю.

Курсы евро и доллара достигали утром 12 июля в ходе торгов одинакового значения по отношению к рублю, об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. В 10:10 мск курсы американской и европейской валют равнялись 59.3 рублям. В ходе торгов курсы валют еще снизились. К 10:40 мск доллар равен 59,17 рублей, а евро — 59,19.

Ранее сообщалось, что курс евро 11 июля опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. По данным МосБиржи, курс европейской валюты по отношению к доллару снижался до $1,0104 с момента закрытия прошлых торгов.

Макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что даже частичное снятие в России ограничений на вывод капитала направит курс доллара в район 80 рублей. Поводом послужило разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями российским компаниям до 1 сентября текущего года досрочно погашать выданные иностранными банками кредиты в валюте. При этом сумма выплаты должна составлять не менее 20% от суммы долга.