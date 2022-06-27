Экономист заявил, что Россия не сможет целиком отказаться от доллара Экономист Масленников заявил, что Россия не сможет целиком отказаться от доллара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не сможет целиком отказаться от доллара и евро, даже если перенаправит потоки экспорта и импорта, сообщил экономист Никита Масленников в разговоре с INFOX.ru. Эти валюты обязательно нужны для параллельного импорта, отметил он.

Да, существует национальная валюта, но она всегда привязывает продавца или покупателя к тому рынку, где эта валюта обращается. Условно говоря, если вы продали за юань, то купить то, что вам необходимо, возможно будет только в Китае. А если вам нужны какие-то третьи рынки, например Малайзия или Вьетнам, или одна из недружественных стран, то для параллельного импорта в любом случае понадобится резервная валюта в виде доллара или евро, — сказал Масленников.

О невозможности полностью отказаться от доллара заявлял и посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, полная дедолларизация невозможна, несмотря на «определенные и весьма внушительные риски», связанные с использованием доллара.

Ранее стало известно, что ряд российских банков перестали открывать вклады и накопительные счета в долларах и евро. Отмечается, что хотя не все финансовые организации отказались от валютных операций, есть риск, что мера коснётся всей банковской системы.