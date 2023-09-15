В России обезвредили сотни агентов иностранных спецслужб за последние годы Патрушев: за последние годы обезврежены сотни сотрудников зарубежных спецслужб

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В России в последние годы были обезврежены сотни сотрудников, работавших на западные спецслужбы, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в статье для журнала «Разведчик». По его словам, они участвовали в разведывательно-подрывной деятельности против России и ее стратегических союзников.

Патрушев подчеркивает, что в настоящие дни США и Европа вкладывают огромные ресурсы на поиск и воспитание людей в специализированных центрах, где готовят «молодых демократических лидеров», которые будут использованы для организации госпереворотов с целью создания в ранее независимых государствах прозападных режимов.

Он отметил, что такие «руководители» являются обычными западными марионетками, получающими деньги и инструкции от ЦРУ, MI6 и других западных спецслужб.

За последние годы выявлены и обезврежены сотни сотрудников иностранных спецслужб, а также других лиц, причастных к организации разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны и наших стратегических партнеров, — заявил секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев заявил, что власти США, а также другие страны Запада делают все для эскалации конфликта на Украине. По его словам, США поставляют Киеву различные типы вооружений, в том числе снаряды с обедненным ураном. При этом поставки лишь наращиваются, отмечал он.

Секретарь Совбеза до этого назвал ответственных за кибератаки на Россию. По его словам, они проводятся американскими хакерами под украинским флагом. Участие в планировании таких операций принимают командование Пентагона, Агентство по национальной безопасности США, а также Центр передового опыта НАТО по киберзащите.