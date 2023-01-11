Омбудсмен Украины передал письма для родственников от российских пленных

Фото: ombudsmanrf.org

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец передал уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письма для родственников российских пленных. Правозащитница в эфире «Россия 1» сообщила, что привезет их с собой из Анкары.

Мы везем с собой письма для родственников наших пленных, которые передал нам омбудсмен Украины, — сказала Москалькова.

На полях проходящей в Анкаре 11–12 января международной конференции омбудсменов состоялись встречи между уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, турецким коллегой Шерефом Малкочем, а также уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем.

Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины ведут переговоры о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. По ее словам, в частности, речь идет о людях, привлеченных к ответственности на Украине за пророссийские настроения.

Ранее Москалькова сообщила, что удалось найти живыми 22 военных, которые числились без вести пропавшими. Омбудсмен уточнила, что некоторые из них уже вернулись домой. Москалькова также отметила усилия украинской стороны в поиске российских военнослужащих.