Москалькова: 22 военных, считавшихся пропавшими без вести, найдены живыми

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова завила, что удалось найти живыми 22 военных, которые ранее числились без вести пропавшими. Омбудсмен уточнила, что некоторые из них уже вернулись домой.

Двадцать два человека были найдены и некоторые из них были возвращены домой в результате обмена, — заявила Москалькова в ходе трехсторонней встречи в Анкаре с участием представителей Украины и Турции.

Омбудсмен также отметила усилия украинской стороны в поиске российских военнослужащих.

Кроме того, участники встречи затронули тему работы Международного комитета Красного креста, который может посещать пленных и оказывать помощь в передаче писем родственникам. По мнению Москальковой, также необходима медицинская помощь.

Трехсторонняя встреча с участием уполномоченного по правам человека в РФ и украинского коллеги Дмитрия Лубинца прошла 11 января. Во время переговоров Москалькова попросила коллегу оказать помощь гражданам Украины, которые хотят переехать к родственникам в Россию. Омбудсмены также обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи жителям двух стран.