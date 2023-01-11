Москалькова сообщила о встрече с омбудсменом Украины Москалькова обсудила вопросы гуманитарной помощи с омбудсменом Украины Лубинцом

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что она встречалась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. О мероприятии российский представитель рассказала в своем Telegram-канале.

Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран, — написала Москалькова.

Ранее российский омбудсмен сообщала, что встречу с украинским коллегой планируется провести 12–14 января. Общение должно было проходить в Турции. По ее словам, в этот момент на территории турецкого государства будет проходить форум, организатором которого выступит местный омбудсмен. Москалькова подчеркнула, что данная встреча и ее темы находятся в процессе разработки.

Москалькова также заявила, что омбудсмены России и Украины ведут переговоры о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. По ее словам, в частности, речь идет о людях, привлеченных к ответственности на Украине за пророссийские настроения.