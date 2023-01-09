Москалькова планирует встретиться с украинским омбудсменом Москалькова планирует встретится в Турции с украинским омбудсменом 12-14 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о своих планах провести встречу с украинским коллегой 12-14 января в Турции. По ее словам, в этот момент на территории турецкого государства будет проходить форум, организатором которого выступит местный омбудсмен. Москалькова подчеркнула, что подготовка данной встречи и темы предстоящей беседы находится в процессе разработки, передает РИА Новости.

Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбудсменом, туда съезжаются много омбудсменов из различных государств, мы предварительно проговариваем возможность встречи и приблизительную повестку наших переговоров... С 12 по 14 января, — заявила Москалькова.

До этого о планах встретиться с Москальковой сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Ранее Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины ведут переговоры о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в частности, речь идет о людях, привлеченных к ответственности на Украине за пророссийские настроения.