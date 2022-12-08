Москалькова: Украина и Россия ведут переговоры об обмене подследственными Москалькова заявила, что омбудсмены РФ и Украины ведут переговоры об обмене подследственными

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Омбудсмены России и Украины ведут переговоры о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС. По ее словам, в частности, речь идет о людях, привлеченных к ответственности на Украине за пророссийские настроения.

Сегодня мы ведем разговор с [омбудсменом Украины Дмитрием] Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности, — сказала Москалькова.

Она добавила, что у России есть список этих людей — это писатели, телеведущие, журналисты. По ее словам, Киев тоже заинтересован, чтобы украинские гражданские, привлеченные в РФ к уголовной ответственности, были возвращены.

Омбудсмен уточнила, что согласовывает этот вопрос с компетентными органами.

8 декабря после обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер Москалькова рассказала, что обоих помиловали перед обменом. Она добавила, что главная заслуга обмена принадлежит спецслужбам РФ, и назвала это новогодним подарком.

В МИД России ранее сообщили, что обмен Грайнер на Бута произошел в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. Самолет с бизнесменом приземлится во Внуково.