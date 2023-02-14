Омбудсмен Сердюкова: Украина впервые передала ЛНР пленных без следов пыток

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Украина впервые за время практики обменов передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток, рассказала РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова. Тем не менее, по ее словам, всем военнослужащим, освобожденным 4 февраля, необходима помощь психологов после нескольких месяцев пребывания в плену.

Хочу отметить: за 10-й и 11-й по счету обмен это первые военнопленные, которые не рассказали о чудовищных пытках и истязаниях, которым они подвергались. <...> Может быть, это случайность, может быть, [украинцы] извлекли урок. Неважно, искренне это было сделано или чтобы потом люди не рассказывали на камеру, а медики не подтвердили документально, — заявила омбудсмен.

Как уточнил боец ЛНР по имени Андрей, отправленных впоследствии на обмен действительно не избивали, но подавляли морально, утверждая, что обменивать будут только россиян, тогда как от бойцов ЛНР откажутся. Он предположил, что их не избивали именно потому, что руководство ВСУ заранее знало об обмене и готовило обменный фонд.

Ранее из украинского плена на родину вернулись 63 российских военных, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как подчеркнули в ведомстве, этого результата удалось добиться по итогам сложного переговорного процесса. В частности, из плена были вызволены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.