Минобороны: из украинского плена возвращены 63 российских военных

В Министерстве обороны РФ сообщили, что из украинского плена на родину вернулись 63 российских военных. Как подчеркнули в ведомстве, этого результата удалось добиться по итогам сложного переговорного процесса. В частности, заметили в министерстве, из плена были вызволены лица «чувствительной категории».

В состав группы освобожденных военных вошли лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ, — рассказали в Минобороны.

Все военные уже находятся в России. Специалисты оказывают им психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, вызволенным из плена россиянам уже предоставили возможность связаться с родными и близкими.

Видеозапись с возвращенными военными в своем Telegram-канале обнародовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Ранее российские военнослужащие в ходе контрнаступления в районе Кременной в ЛНР взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, в ходе контрнаступления были уничтожены порядка 50 украинских военных.

Отмечается, что российские бойцы держат оборону и выбили противника из нескольких опорных пунктов.