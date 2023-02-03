В ЛНР взяли в плен солдат ВСУ, обученных инструкторами из Грузии и Франции

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе контрнаступления в районе Кременной в ЛНР взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, в ходе контрнаступления были уничтожены порядка 50 украинских военных. Российские бойцы держат оборону и выбили противника из нескольких опорных пунктов.

Наши ребята уничтожили несколько бронемашин западного производства, захватили в плен военнослужащих ВСУ, которые проходили подготовку во Львове. Их учили грузинские и французские инструкторы, — рассказал советник врио главы ДНР.

Ранее командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что литовские инструкторы имеют преимущество перед специалистами из других стран в обучении украинских военных, так как могут общаться без переводчиков.

Он не сообщил, на каком языке происходит обучение, но поскольку речь идет о представителях бывших республик СССР, скорее всего, речь шла о русском языке. Рупшис уточнил, что Литва занимается обучением военных с Украины с 2015 года и в прошлом году подготовила более 500 украинских военных. В этом году планируется подготовить до 1500 военных.