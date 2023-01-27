Генерал назвал преимущество инструкторов из Литвы в обучении бойцов ВСУ Генерал Рупшис: инструкторы из Литвы могут обучать бойцов ВСУ без переводчиков

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что литовские инструкторы имеют преимущество перед специалистами из других стран в обучении украинских военных. Они могут общаться без переводчиков, пояснил он в эфире радио LRT.

Литовские инструкторы внесли большой вклад в миссию Interflex в Великобритании. Британская армия и командование очень хочет, чтобы мы были в составе миссии, потому что мы очень опытные. Второе — у нас огромное преимущество, мы можем разговаривать с украинцами напрямую, без переводчиков, — подчеркнул генерал.

Он не уточнил, на каком языке происходит обучение, но поскольку речь идет о представителях бывших республик СССР, скорее всего, говорил о русском языке. Рупшис уточнил, что Литва занимается обучением военных с Украины с 2015 года.

В прошлом году мы подготовили более 500 украинских военных. В этом году по плану — до 1500, — уточнил генерал.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что американские специалисты ведут подготовку военных ВСУ, но обучают преимущественно офицерский и сержантский состав. Он считает, что в процессе также происходит идеологическая обработка украинских военных. Эксперт подчеркнул, что США используют обучение ВСУ, чтобы нажиться на украинском конфликте.