Политолог рассказал об идеологической обработке ВСУ специалистами США Политолог Перенджиев: специалисты США в ходе обучения идеологически обрабатывают солдат ВСУ

Фото: МО Украины

Американские специалисты ведут подготовку военных ВСУ, но обучают преимущественно офицерский и сержантский состав, рассказал Lenta.ru политолог Александр Перенджиев. Он считает, что в процессе также происходит идеологическая обработка украинских военных. Эксперт подчеркнул, что США используют обучение ВСУ, чтобы нажиться на украинском конфликте.

Обучают разные категории военных, но преимущественно это офицерский и сержантский составы. <...> По большому счету идет, конечно, идеологическая обработка, — рассказал Перенджиев.

Политолог добавил, что на обучение украинских военных США выделяют необходимое оружие и боеприпасы, которые затем просто списывают. Также эксперт рассказал, что военнослужащие ВСУ в ходе подготовки должны обучиться работе с иностранным вооружением, но на самом деле подобной информации они получают мало.

Политолог Ростислав Ищенко ранее заявил, что мобилизационный потенциал Украины можно оценить максимум в полтора-два миллиона человек. Как рассказал эксперт, на данный момент в стране почти не осталось возможностей для мобилизации, этой осенью в ней насчитывалось около миллиона силовиков. По его словам, следующая волна мобилизации на Украине станет последней, после которой брать силы Киеву будет просто неоткуда.