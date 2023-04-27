«Неудовлетворительно»: Счетная палата оценила охрану лесов от пожаров Счетная палата указала на системные ошибки в работе по охране лесов от пожаров в регионах

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов заявил, что ведомство выявило недостатки в контроле над состоянием лесов в российских регионах, из-за которых снижается эффективность тушения природных пожаров, пишет РБК. По его словам, работу по охране лесов от пожаров оценили как «неудовлетворительной». Он добавил, что проблема носит системный характер, так как региональные власти не выполняют 65% рекомендаций по мониторингу лесов.

Система мониторинга в области лесного хозяйства представляет собой комплексное наблюдение за состоянием лесных ресурсов <...> Счетная палата проверила, как функционирует эта система, и выявила ряд системных проблем и организационных недостатков, которые позволяют сделать вывод о ее недостаточной эффективности, — сказал Мамедов.

Он признал при этом, что отчасти работа не выполняется из-за нехватки средств. Мамедов подчеркнул, что в регионах недостаточно используют системы, которые позволяют обнаруживать очаги природного возгорания. По его словам, редко проводится патрулирование с воздуха.

Ранее стало известно, что в Свердловской области около 660 человек лишились домов из-за крупных пожаров, вспыхнувших накануне в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс. В результате пожара в поселке Сосьва погиб один человек.