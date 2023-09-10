Москалькова посмотрела, как голосуют арестанты в СИЗО Москалькова: на выборах в СИЗО Москвы проголосовали более двух тысяч арестантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более двух тысяч арестантов, находящихся под стражей в СИЗО, проголосовали на осенних выборах в Москве, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Вместе с уполномоченным по правам человека в Москве Татьяной Потяевой Москалькова отправилась в следственный изолятор «Бутырка», передает РИА Новости. Омбудсмен отметила важность реализации прав заключенных и добавила, что ей удалось побеседовать с двумя из них.

Мы сегодня были в «Бутырке» и вместе с Татьяной Александровной Потяевой <...> буквально пошагово видели, как происходит голосование и как реализуется наша инициатива. <...> Я еще раз убедилась, как важно, что мы предоставляем людям гарантии для реализации их прав, — сказала она.

Telegram-канал SOTA ранее сообщил, что арестованный по делу о нежелательной организации Григорий Мельконьянц успешно проголосовал на выборах губернатора Московской области из следственного изолятора.

В России 10 сентября проходит единый день голосования. В 54 регионах страны проводятся 78 избирательных кампаний. Впервые в процедуре выборов принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

8 сентября на избирательном участке в Орле заиграла песня неонацистов. В Подмосковье организовали проверку после сообщений о предполагаемом «вбросе» бюллетеней на участке для голосования в городе Пушкино. Представитель НАТО Дилан Уайт назвал выборы в новых регионах России нелегитимными.