Российские военные выдавливают авиацию ВСУ с помощью станций «Красуха»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»

Российская армия успешно применяет станции радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» для борьбы с авиацией и ракетами ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. С помощью комплекса вражеские самолеты и вертолеты «выдавливаются» в зону перехвата российских средств противовоздушной обороны, после чего по ним наносится удар. Как утверждает начальник станции помех с позывным Шмель, дальность действия комплекса составляет 150 километров.

Принцип действия заключается в том, что на самолеты или баллистические ракеты, которые идут вне зоны обнаружения радаров противовоздушной обороны, мы воздействуем программно-аппаратными средствами своего комплекса, на их бортовую радиолокационную станцию, — говорится в сообщении.

Отечественный комплекс «Красуха-С4» также может выполнять и другие задачи. В частности, он применяется для обнаружения, идентификации, а также сопровождения воздушных целей, которые потенциально могут использоваться Вооруженными силами Украины. Боец с позывным Шмель отметил, что с начала специальной военной операции комплекс зарекомендовал себя как эффективный и надежный.

Военный эксперт Алексей Суконкин ранее заявил, что российские инженеры могут разрабатывать оружие, основанное на новых физических принципах в области радиоэлектронной борьбы. Речь идет, в частности, о микроволновом оружии, которое способно выводить из строя электронику противника.