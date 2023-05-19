МИД России предупредил россиян о дискриминации в Молдавии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МИД России

МИД России порекомендовал россиянам учитывать риски при планировании поездок в Молдавию. На сайте дипведомства отмечается, что заявление опубликовано в связи с участившимися случаями дискриминационного отношения к гражданам РФ.

В последнее время участились случаи дискриминационного отношения молдавских властей к российским гражданам, въезжающим в Республику Молдова. По прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре дополнительного досмотра. В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова, — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что возможности оказания консульской поддержки в Кишиневе ограничены, так как молдавские власти часто не допускают сотрудников российского посольства к гражданам России.

Кроме того, в ведомстве добавили, что россиянам в аэропорту Кишинева отказывают во въезде под надуманными предлогами.

Ранее парламентарий из молдавской правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой заявил, что поддерживает идею введения визового режима с Россией. Нантой — один из трех молдавских политических деятелей, которым запрещен въезд в Россию из-за недавнего дипломатического конфликта с запретом на въезд высокопоставленных чиновников из России.