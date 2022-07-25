Мэр Владикавказа ушел в отставку Мэр Владикавказа Икаев ушёл в отставку

Фото: vladikavkaz-osetia.ru

Русланбек Икаев

Мэр Владикавказа Русланбек Икаев покинул свой пост по собственному желанию, сообщается в Telegram-канале администрации города. Временное исполнение обязанностей главы муниципального образования Владикавказа возложено на заместителя председателя собрания Зиту Салбиеву.

Русланбек Икаев покинул пост председателя собрания представителей города Владикавказ VII созыва по собственному желанию. Депутаты городской Думы <...> после непродолжительного совещания поддержали решение руководителя муниципального образования, — говорится в сообщении.

В должности главы Владикавказа Икаев работал с 19 сентября 2019 года. Он поблагодарил руководителей администрации города, аппарат и депутатский корпус за совместный плодотворный труд, сплоченность и поддержку, пожелав им и дальше работать на благо Владикавказа.

Ранее о намерении уйти в отставку заявил мэр Красноярска Сергей Еремин. Градоначальник займет пост вице-губернатора края и будет курировать благоустройство столицы региона и других городов по предложению губернатора Александра Усса. Еремин сообщил, что 26 июля внесет в городской Совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий главы города, а на следующей неделе состоится заседание сессии, где депутаты примут отставку.