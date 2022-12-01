Медведев: ВС России последовательно достигают поставленных Путиным целей

Фото: МО РФ

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы страны последовательно достигают целей, поставленных президентом Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на приеме, приуроченном к 21-летию партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны, — сказал Медведев.

В сентябре Путин определил окончательную цель спецоперации на Украине. Глава страны обозначил ее как ликвидацию антироссийского анклава в республике. Тогда он подчеркнул, что действия российских военнослужащих на Украине заслуживают поддержки со стороны общества.

Кроме того, президент заявлял, что главной целью спецоперации является освобождение Донбасса. Тогда российский лидер отметил, что работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что целью СВО на Украине является защита мирных жителей, которые не признали антиконституционную смену власти в Киеве, произошедшую в 2014 году. Министр также подчеркнул, что основанием для начала спецоперации стало гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону, о чем Москва уведомила всемирную организацию.