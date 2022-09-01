Путин определил окончательную цель спецоперации на Украине Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

На территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает самой России, ликвидировать его — цель специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что действия российских военнослужащих на Украине заслуживают поддержки со стороны общества.

На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Ребята наши, которые воюют там защищают и жителей Донбасса и саму Россию. Это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества, — сказал глава государства.

Ранее Путин во время выступления на X Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и ее целью является защита граждан России и жителей Донбасса.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ранее заявил, что СВО должна завершиться на западных границах Украины, поскольку любой регион Украины, не затронутый денацификацией, останется местом сопротивления и поставок летального вооружения из стран НАТО, которое будут использовать против освобожденных территорий.