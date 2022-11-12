Мурашко назвал цель спецоперации РФ на Украине Мурашко: РФ опровергает заявления ряда стран G20 по СВО

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе саммита G20 заявил, что целью СВО на Украине является защита мирных граждан страны, которые не признали смену власти, произошедшую в феврале 2014 года. Министр также подчеркнул, что основанием для начала спецоперации стало гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону.

Операция призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года и на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии, — заявил Мурашко.

Помимо этого, Мурашко отметил, что российская сторона решительно отвергает замечания, сделанные лидерами стран «Большой двадцатки» в отношении СВО.

Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами «Группы двадцати» в отношении специальной военной операции РФ, — добавил Мурашко.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ряд западных стран — союзников Украины не заинтересованы в дипломатическом разрешении происходящего там конфликта. Он также отметил, что вместе с тем среди политических сил Евросоюза существует «все больше здравомыслия» относительно того, «насколько дорого» Европе обходится «оголтелая русофобия».