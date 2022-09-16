Путин назвал главную цель спецоперации Путин: главная цель спецоперации России - освобождение Донбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной целью спецоперации РФ является освобождение Донбасса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС. Российский лидер отметил, что работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии.

План корректировке не подлежит, Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что киевские власти отказались от переговоров и достигнутых договоренностей и приняли решение о переходе в контрнаступление, но пока рано делать о нем выводы. Он объяснил, что удивляться возросшей активности на фронте не следует.

9 сентября постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. По его словам, земли под Николаевом, Харьковом и в Запорожье усеяны трупами украинских солдат, посланных на верную гибель. Небензя добавил, что пропагандисты Киева не придерживались принципов военной стратегии и открыто рассказывали мировой общественности о планах контрнаступления. Даже руководство ВСУ было против такого подхода, однако Зеленский после общения с коллегами из США и Британии оставался непреклонным.