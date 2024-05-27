Медведев рассказал, как скоро Россия добьется победы Медведев: России в СВО нужна только победа, и она ее получит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

В ближайшее время Россия достигнет желаемых результатов в специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области. Видео с мероприятия опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, победа — единственная цель страны, и она обязательно будет достигнута.

Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем будущем добьемся необходимых нам результатов, — сказал Медведев в ходе разговора с военнослужащими.

Ранее Медведев заявил, что решение о мире с Россией будет принимать не президент Украины Владимир Зеленский, а США и их союзники. По его словам, Запад будет продвигать максимально невыгодный для Москвы договор, но страна никогда такое соглашение не подпишет.

Тем временем подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. По данным Минобороны России, войска также смогли занять более выгодные рубежи на этом участке фронта.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Берестовое под Харьковом. Также российские бойцы атаковали 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.