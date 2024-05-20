Медведев рассказал, кто будет принимать решение по вопросу о мире с Россией Медведев: решение по вопросу о мире Украины с Россией будет принимать Запад

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Решение о мире с Россией будет принимать не президент Украины Владимир Зеленский, а США и их союзники, рассказал ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Запад будет продвигать максимально невыгодный для Москвы договор, но Москва никогда такое соглашение не подпишет.

За ними будут стоять те, кто поставляет Киеву оружие для продолжения «вечной войны». Назовем их прямо — это США и их западные союзники, — заявил Медведев.

Он выразил уверенность, что эти страны не отступят от задачи уничтожить РФ.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ заявил, что Зеленский и его окружение боятся проводить в стране выборы, потому что у их конкурентов, в том числе «условных (экс-главкома ВСУ Валерия) Залужного и (бывшего украинского президента Петра) Порошенко», будет слишком много преимуществ. По его словам, в случае проведения выборов нынешнему главе государства пришлось бы слишком много «поставить на карту».

Выборы президента Украины должны были пройти весной 2024 года, однако их отменили из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации населения. Согласно украинской конституции, полномочия нынешнего президента истекают в ночь на 21 мая.

Газета The Washington Post сообщала, что Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая, поскольку истечет срок его полномочий в качестве главы государства. По данным издания, эта критика в том числе связана с огромным влиянием главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.