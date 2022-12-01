Медведев раскритиковал немцев за утверждения о геноциде на Украине Медведев посоветовал немцам вспомнить свою историю вместо заявлений о голодоморе на Украине

Фото: Винербергер Александр /Diocesan Archive of Vienna (Diözesanarchiv Wien)/BA Innitzer

Мертвый человек на улице Харькова

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде и голодоморе на Украине, призывая вспомнить свою историю, передает ТАСС. По его мнению, немцам предстоит каяться за свои военные преступления на три поколения вперед.

Немцы уже нас гуманизму учат, пусть свою историю вспомнят, что они делали на территории нашей страны! А то рассказывают нам про голодомор там, еще про что-то. Стыдно просто это все слушать из уст весьма высоких должностных лиц, каяться им надо за [это] три еще, так сказать, поколения вперед, — сказал Медведев.

30 ноября бундестаг одобрил резолюцию, в рамках которой голодомор — массовый голод в СССР в начале 1930-х годов — приравнивается к геноциду.

В МИД РФ в ответ на принятую резолюцию заявили, что представители германской политической элиты стремятся «размыть беспрецедентный характер бесчисленных человеконенавистнических преступлений, совершенных нацистской Германией в ходе Второй мировой войны». В ведомстве добавили, что голод бушевал на всей территории СССР, а не только в отдельной республике.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал опасными утверждения немецких политиков о том, что Германия со всеми расплатилась за преступления Третьего рейха. В интервью к фильму «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», опубликованном на сайте ведомства, он обратил внимание на поддержку немцами Украины, где возрождается нацизм.