МИД назвал кампанией по демонизации России резолюцию Германии о голодоморе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России опубликовал заявление, в котором назвал кампанией по демонизации России принятую бундестагом резолюцию о признании голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинцев. В ведомстве отметили, что голод бушевал на всей территории СССР, а не только в отдельной республике.

Депутаты парламента Германии от правящей коалиции и оппозиционного блока ХДС/ХСС <...> решили демонстративно поддержать политико-идеологический миф, пестуемый украинскими властями с подачи ультранационалистических, нацистских и русофобских сил. Налицо очередная попытка оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России, стравить этнических украинцев с русскими и другими народами России и бывшего СССР, — говорится в заявлении.

Кроме того, в ведомстве указали на то, что немцы «пытаются переписать свою историю и забыть покаяния за совершенные ими ужасы Второй мировой войны».

В МИД подчеркнули, что представители германской политической элиты стремятся «размыть беспрецедентный характер бесчисленных человеконенавистнических преступлений, совершенных нацистской Германией в ходе Второй мировой войны».

В ведомстве считают, что депутатам бундестага должно быть стыдно за принятую резолюцию, поскольку она возрождает «фашистскую идеологию расовой ненависти и дискриминации». Кроме того, в МИД осудили ФРГ за попытки «снять с себя ответственность за военные преступления».

Ранее бундестаг одобрил резолюцию, определяющую голодомор как геноцид. До принятия документа правительство ФРГ выступало против названия массового голода геноцидом, ссылаясь на разницу между политической и международно-правовой оценкой событий 1930-х годов.