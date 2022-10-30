Лавров назвал опасными слова немцев о том, что они «за все расплатились»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров назвал опасными утверждения немецких политиков о том, что Германия со всеми расплатилась за преступления Третьего рейха. В интервью к фильму «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», опубликованном на сайте ведомства, он обратил внимание на поддержку немцами Украины, где возрождается нацизм.

Мы уже давно, задолго до начала специальной военной операции, начали ощущать в контактах с немецкими коллегами, что они различными методами и в разных выражениях проводят четкую мысль: «Дорогие коллеги, мы — немцы — со всеми за все расплатились и больше никому ничего не должны. Поэтому хватит нас упрекать за то, что было во время Второй мировой войны». Это достаточно опасная тенденция, — заявил Лавров.

Он отметил противоречие в высказываниях немецких политиков. Многие из них, включая министра иностранных дел Анналену Бербок, заверяют, что немцы никогда не забудут о тех преступлениях Третьего рейха, но при этом продолжают утверждать, что со всеми рассчитались.

Не беру в расчет тему репараций <...>. Говорю об ответственности за мирное развитие континента и за «невозрождение» нацизма, который, к сожалению, сейчас возрождается достаточно быстро, прежде всего, на той самой Украине, поддерживаемой немцами, — сказал министр.

В начале октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес ФРГ с требованием репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Варшава хочет получить от Берлина $1,3 трлн.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на требования Польши намекнул на пересмотр границ между двумя странами. Глава немецкого правительства отметил, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».