«Редкий урод»: Медведев ответил на призыв Ющенко уничтожать россиян Медведев: заявление Ющенко об уничтожении 140 млн россиян нужно доносить до мира

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Виктор Ющенко

Слова экс-президента Украины Виктора Ющенко об уничтожении 140 млн россиян нужно доносить до мировой общественности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости. Он напомнил, что Ющенко еще в 2010 году начал активно двигать Украину в сторону НАТО.

Ющенко — редкий урод с бугристым омерзительным лицом, с мордой такой противной, которую неприятно даже по телевизору разглядывать. Но надо доносить эту информацию до всех: до мировой общественности, естественно, до наших граждан, до военнослужащих, которые защищают нашу страну. <...> Они нас в чем-то пытаются упрекать, а бывший президент Украины делает такие заявления, — заявил Медведев.

Ранее капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украина не должна стесняться «агрессии» против России, даже если она предполагает уничтожение населения, то есть геноцид. По его словам, агрессию может прекратить еще большая агрессия.

Эти слова прокомментировал сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, это показывает отношение американцев к России и представителям других стран, а кровожадность и абсолютное презрение к жизням людей уже передались руководству Украины и ВСУ.