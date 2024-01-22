«Это уже за гранью»: сенатор ответил на призывы к геноциду россиян Сенатор Цеков: презрение к жизням людей передалось от США к руководству Украины

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, являющийся выходцем из России, допустил возмутительное заявление, призывая Киев к геноциду россиян, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, это показывает отношение американцев к России и представителям других стран, а кровожадность и абсолютное презрение к жизням людей уже передались руководству Украины и ВСУ.

Он фактически говорит о геноциде народа РФ и гражданских лиц. Это уже за гранью. Кровожадность сквозит у представителей американской политической и военной верхушки. Он уже американец, несмотря на российские корни. Не зря после Второй мировой войны они развязали большое количество войн, никогда не заботились о гражданском населении, бомбили и убивали всех подряд, — заявил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что РФ уже противодействует подобным заявлениям со стороны США и Украины. Нанесенный удар по гражданским объектам Донбасса доказывает, что украинцы являются хорошими воспитанниками американцев.

Кровожадность и абсолютное презрение к жизням людей уже передались от американцев к руководству Украины и ВСУ. Мы не позволим наносить массированные удары по территории России. Даже если бы они это хотели, у них ничего не получится. В каких-то случаях они достигают территории городов России, наносят удары не избирательно, лишь бы прилетело в сторону гражданского объекта. Я уверен, что мы не дадим им возможность осуществлять массовые вооруженные акции по отношению к России, — добавил Цеков.

Ранее капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украина не должна стесняться «агрессии» против России, даже если она предполагает уничтожение населения, то есть геноцид. По его словам, агрессию может прекратить еще большая агрессия.