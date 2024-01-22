В США посоветовали Киеву не стесняться агрессии против россиян Капитан ВМС США Табах: Украина не должна стесняться агрессии против России

Фото: МО Украины

Украина не должна стесняться «агрессии» против России, даже если она предполагает уничтожение населения, то есть геноцид, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка». По его словам, агрессию может прекратить еще большая агрессия.

Агрессию может загасить только еще большая агрессия, — отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политики западных стран не должны пугать Россию. По его словам, им нужно вспомнить слова бывшего главы правительства Великобритании Уинстона Черчилля про русского медведя. Министр добавил, что провокаторы на Западе регулярно угрожают Москве ядерным оружием, но никто их за это «не одергивает».

Президент России Владимир Путин тем временем заявил, что победить россиян невозможно. По его словам, причина этого — в уважении друг к другу и к родине, это в крови россиян. Те граждане, что пытаются «пересесть на какие-то чуждые традиции», на какие-то чуждые «внутренние сигналы» и даже обращаются к НАТО, это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли, подчеркнул глава государства.

До этого американский сенатор Томми Тубервилл заявил, что изначально не верил в возможность победы Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает реальным сценарий, при котором Россия может начать военные действия в Европе. Однако сенатор признал, что это хороший предлог, чтобы выделять Украине больше денег.