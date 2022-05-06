Матвиенко: Россия способна ответить на любые агрессивные намерения

Валентина Матвиенко / Фото Совет Федерации/flickr.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не оставит без последствий любые агрессивные намерения: её армия ни в чём не уступает лучшим армиям мира и даже превосходит их не только по части профессионализма, но и по боевой закалке и силе духа. Как сообщила спикер в своём блоге на сайте Совета Федерации, убедительным тому свидетельством являются действия на Украине, в ходе которых российская армия спасает не только свою страну, но и всё человечество от угрозы нацизма и радикального национализма.

Никто не в состоянии застать нас врасплох. Никто не может рассчитывать, что его агрессивные намерения относительно нашей страны останутся без последствий, — написала она.

Как отметила сенатор, Россия не культивирует превосходство над другими и не формирует образ врага из стран и народов, а российские солдаты и офицеры делают всё, чтобы свести к минимуму разрушения и не допустить гибели мирного населения. В то же время нынешние события показывают, что коллективный Запад фактически отказался от наследия гуманистов и уверовал в собственную исключительность.

Остаётся надеяться, что всё же Европа обретёт новых гуманистов. И для этого не потребуется очередная мировая бойня, — заключила Матвиенко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что из-за ввода антироссийских санкций мнения стран Запада разделились, и теперь Евросоюз терпит крах. По его мнению, в ближайшее время государствам будет необходимо выйти из ЕС, в противном случае миллионы жителей Европы будут лишены права голоса, а их государства окончательно потеряют суверенитет.