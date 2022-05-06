Европейское единство терпит крах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, из-за антироссийских санкций нарушился главный принцип солидарного принятия решений. В ближайшее время странам Европы будет лучше выйти из ЕС, чтобы сохранить свой суверенитет, написал Володин в своём Telegram-канале.

Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет,написал политик.

По словам Володина, Европарламент выступает за глубокое реформирование Евросоюза. Он отметил, что в числе одобренных поправок — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС, пояснил Володин.

По мнению спикера Госдумы, в этом случае мнение отдельных государств, а значит, их граждан, не будет учитываться. Однако тогда в росте цен, безработицы, проблем в экономике не будет виновных, готовых отвечать за принятые решения.

Володин уверен, что единственный вариант для сохранения суверенитета для стран, входящих сейчас в Евросоюз, это выход из него. По его мнению, только так государствам удастся отстоять интересы своих граждан.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги на заседании Европарламента в Страсбурге заявил, что созданные в минувшие десятилетия институты ЕС оказались не готовы к серьёзным вызовам современности, в частности последствиям пандемии коронавируса и кризису на Украине. Политик предложил как можно быстрее начать процесс реформирования европейских институтов, выдвинув при этом идею «прагматического федерализма» в наиболее важных областях — экономике, энергетике и безопасности.