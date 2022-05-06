Володин: европейское единство терпит крах

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

Европейское единство терпит крах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, из-за антироссийских санкций нарушился главный принцип солидарного принятия решений. В ближайшее время странам Европы будет лучше выйти из ЕС, чтобы сохранить свой суверенитет, написал Володин в своём Telegram-канале.

Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет, — написал политик.

По словам Володина, Европарламент выступает за глубокое реформирование Евросоюза. Он отметил, что в числе одобренных поправок — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС, пояснил Володин.

По мнению спикера Госдумы, в этом случае мнение отдельных государств, а значит, их граждан, не будет учитываться. Однако тогда в росте цен, безработицы, проблем в экономике не будет виновных, готовых отвечать за принятые решения.

Володин уверен, что единственный вариант для сохранения суверенитета для стран, входящих сейчас в Евросоюз, это выход из него. По его мнению, только так государствам удастся отстоять интересы своих граждан.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги на заседании Европарламента в Страсбурге заявил, что созданные в минувшие десятилетия институты ЕС оказались не готовы к серьёзным вызовам современности, в частности последствиям пандемии коронавируса и кризису на Украине. Политик предложил как можно быстрее начать процесс реформирования европейских институтов, выдвинув при этом идею «прагматического федерализма» в наиболее важных областях — экономике, энергетике и безопасности.