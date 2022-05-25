Матвиенко призвала не допустить «охоты на ведьм» против уехавших артистов

Валентина Матвиенко / Фото Пресс-служба Совета Федерации РФ

В России необходимо избежать «охоту на ведьм» в отношении деятелей культуры, которые покинули страну на фоне спецоперации на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передаёт РИА Новости. Она добавила, что введение законодательных или других ограничений для российских артистов, выступивших против специальной военной операции, недопустимы.

Надо, чтобы не было «охоты на ведьм», это самое плохое, если такое начнется, — сказала спикер Совфеда.

Ранее актёр, сценарист, друг режиссёра Никиты Михалкова Александр Адабашьян назвал артистов, уехавших из России на фоне спецоперации РФ на Украине, «пассивными, трусливыми врагами» и серьёзной проблемой для страны. Он признался NEWS.ru, что видит в оттоке интеллигенции из России и положительные моменты, поскольку «все себя совершенно явно обнаружили» и «в более опасной ситуации они могли бы быть более опасными врагами».

По мнению члена комитета Госдумы по культуре Сергея Соловьёва, в сложной ситуации, вызванной специальной операцией на Украине, культурные деятели разделились на два лагеря: одни являются патриотами и отстаивают интересы России, а другие ради материальных интересов позволяют себе высказываться против своей страны.