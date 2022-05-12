«Трусливые враги»: друг Михалкова обрадовался отъезду звёзд из России Актёр Адабашьян назвал уехавших артистов трусливыми врагами России

Александр Адабашьян / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр, сценарист, друг режиссёра Никиты Михалкова Александр Адабашьян назвал артистов, уехавших из России на фоне спецоперации РФ на Украине «пассивными, трусливыми врагами» и серьёзной проблемой для страны. Он признался NEWS.ru, что видит в оттоке интеллигенции из России и положительные моменты, поскольку «все себя совершенно явно обнаружили» и «в более опасной ситуации они могли бы быть более опасными врагами».

Это явление, которое мы наблюдаем сейчас — серьёзная, большая проблема для страны. Когда вдруг выясняется, что огромная часть нашей интеллигенции на самом деле очень стесняется своего российского происхождения и теперь, уехав за границу, доказывает, что паспорт с двуглавым орлом — это роковая случайность, — отметил Александр Адабашьян.

Он призвал не расстраиваться из-за отъезда звёзд за границу. По мнению артиста, «все себя совершенно явно обнаружили и дали понять, чего они стоили».

Ну уехали и уехали. Так они пассивные, трусливые враги, а в более опасной ситуации были бы более опасными врагами. А так все высветились сейчас, и в каком-то смысле это даже хорошо. Чище стало, — заключил Адабашьян.

Ранее певец Валерий Меладзе опроверг информацию о своём отъезде из России. Артист опубликовал в соцсетях скриншот новости о том, что они с братом, композитором Константином Меладзе якобы покинули РФ, с печатью «фейк». В сообщении утверждалось, что братья «отправились во Францию». Кроме того, в новости говорилось, что Валерий Меладзе якобы «сжёг на глазах журналистов сертификат народного артиста России и другие „бумажки“».

По мнению члена комитета Госдумы по культуре Сергея Соловьёва, в сложной ситуации, вызванной специальной операцией на Украине, культурные деятели разделились на два лагеря: одни являются патриотами и отстаивают интересы России, а другие ради материальных интересов позволяют себе высказываться против своей страны. Так он прокомментировал розыгрыш уехавшей в Латвию актрисы Чулпан Хаматовой пранкерами Вованом и Лексусом. Те позвонили Хаматовой под видом посла Украины в Литве и «пригласили» артистку приехать на Украину. Она подтвердила, что это обсуждается. Хаматова заявила, что не оборвала, связь с Россией — в частности, она звонит друзьям, но работать на родине больше не собирается.