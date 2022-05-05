В ГД упрекнули Хаматову в «сидении на двух стульях» из-за Украины Депутат Госдумы Соловьёв назвал обещание Чулпан Хаматовой приехать на Украину «сидением на двух стульях»

Чулпан Хаматова / Фото Кирилл Зыков/АГН

В сложной ситуации, вызванной специальной операцией на Украине, культурные деятели разделились на два лагеря: одни являются патриотами и отстаивают интересы России, а другие ради материальных интересов позволяют себе высказываться против своей страны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв. Комментируя слова актрисы Чулпан Хаматовой, сказанные пранкерам Вовану и Лексусу, депутат отметил, что невозможно во время серьёзной политической конфронтации усидеть на двух стульях.

Мы видим, как весь Запад принимает санкции, нарушая все мыслимые и немыслимые законы, арестовывая активы России, отказывается от наших культурных ценностей и активно работает в этом направлении. Люди, представляющие культуру, должны чётко, ясно высказывать свою позицию. Двойных стандартов быть не может. Она, с одной стороны, с Зеленским, с другой стороны - и с Россией. Это напоминает сидение на двух стульях. В условиях спецоперации это недопустимо, — заявил Соловьёв.

По его мнению, прежде чем лишать наград и запрещать въезд подобным артистам в РФ, необходимо проанализировать действия и поступки людей. Депутат считает, что стоит дождаться окончания спецоперации и на основании достоверной информации нужно будет либо обращаться к президенту, либо в Госдуму для принятия соответствующего решения. Соловьёв добавил, что подобные выпады культурных деятелей только «льют воду на мельницу наших врагов».

Пранкеры Вован и Лексус позвонили Хаматовой под видом посла Украины в Литве. Дипломатический работник якобы пригласил артистку приехать на Украину. Она подтвердила, что это обсуждается. А вот с Россией, по словам актрисы, связь она не оборвала, в частности она звонит друзьям, но работать на родине больше не собирается.

По словам пранкера Вована, Хаматова сразу поверила, что ей звонит украинский дипломат. Он добавил, что в Прибалтике актриса не сможет зарабатывать как в России и остаётся вопрос, сколько она пробудет в Латвии. Хаматова ждёт момента для возвращения, считает блогер.

Хаматова уехала из России 21 марта после того, как раскритиковала спецоперацию России на Украине и выступила за остановку боевых действий. Она устроилась работать в Новый Рижский театр.