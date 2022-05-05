Пранкер Вован рассказал про звонок Хаматовой от имени украинского дипломата

Чулпан Хаматова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Чулпан Хаматова сразу поверила, что ей звонит украинский дипломат, рассказал пранкер Вован (Владимир Кузнецов), разыгравший её по телефону. Хаматова заявила о готовности работать в России, но затем передумала, отметил он в разговоре с «Народными Новостями».

Она сначала сказала, что с Россией будет работать, а потом отказалась от слов. Это оговорочка по Фрейду. Я думаю, что она ждёт, когда ситуация более-менее устаканится, и будет думать дальше. Вряд ли она откажется от России, потому что во время разговора прозвучала фраза, что она будет работать в этой стране. А потом, поняв, что она говорит как бы с украинским дипломатом, она начала отнекиваться, — сказал Вован.

Он добавил, что в Прибалтике актриса не сможет зарабатывать как в России и остаётся вопрос, сколько она пробудет в Латвии. Хаматова ждёт момента для возвращения, считает блогер.

Чулпан Хаматова уехала из России 21 марта после того, как раскритиковала спецоперацию России на Украине и выступила за остановку боевых действий. Он устроилась работать в Новый Рижский театр.

Актрису поддержала другая звезда российского кино — Рената Литвинова, тоже уехавшая из страны. Она возмутилась тем, что Хаматову незаслуженно оставили без награды на фестивале «Золотая маска».

26 марта YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса после того, как Минобороны Британии направило в YouTube запрос с просьбой удалить их разговор с главой ведомства Беном Уоллесом. Вован и Лексус побеседовали с ним от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля.