«Лучше, чем можно спрогнозировать»: в Кремле не беспокоятся о курсе рубля Песков: в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в России из-за курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в России из-за курса рубля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация лучше, чем можно спрогнозировать.

Нет, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот, ситуация лучше, чем можно было бы это спрогнозировать. <...> Что касается курса валюты — такое бывает, и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности, — сказал Песков.

Курс доллара 6 июля на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, достигнув очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии. При этом курс евро впервые с марта 2022 года преодолел отметку в 100 рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, но его плавающий курс является благом для экономики РФ, а попытки повлиять грозят девальвацией. Она отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика России эффективна. Глава ЦБ также призвала не выдумывать теорий заговора об ослабленном рубле в интересах бюджета.