Лавров: натовские наводчики РСЗО могут руководить действиями ВСУ Лавров заявил об инструкторах и наводчиках НАТО, которые руководят украинскими силами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что натовские наводчики РСЗО уже, похоже, руководят действиями украинских военных. В его статье, опубликованной «Известиями», дипломат выразил надежду, что в Европе есть «ответственные политики», понимающие будущие последствия этого.

Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно «на земле», — отмечается в его публикации.

Лавров добавил, что российская армия вместе с силами ДНР и ЛНР уверенно решают задачи спецоперации на Украине. В свою очередь, терпящие поражение на поле боя власти Украины используют кровавые провокации, подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров заявил: киевский режим и его «западные покровители» устраивают такие постановки, как Буча, Мариуполь, Краматорск и Кременчуг. Делается это для того, чтобы демонизировать Россию в международном общественном мнении, отметил он.