«Узнаваемый почерк»: Лавров заявил о демонизации России киевским режимом Глава МИД Сергей Лавров назвал цель постановочных инцидентов на Украине

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Глава МИД Сергей Лавров в статье для «Известий» написал, что киевский режим и его «западные покровители» устраивают такие постановки, как Буча, Мариуполь, Краматорск и Кременчуг для того, чтобы демонизировать Россию. Министр иностранных дел заявил, что Киев и его западные покровители проигрывают на поле боя не гнушаются устраивать инсценировки «на крови».

Это делается для демонизации России в международном общественном мнении. Минобороны России регулярно предупреждает о подготовке новых постановок с фактами на руках.

Провокационные инсценировки в исполнении Запада и его клевретов имеют узнаваемый почерк. Да и начались они не на Украине, а гораздо раньше, — пишет министр иностранных дел.

Лавров напомнил об инсценировках в сербском Косово, Метохии, Ливии, Сирии, а также о знаменитой пробирке с якобы сибирской язвой, которую представил госсекретарь США Колин Пауэлл на Совбезе ООН.

В статье глава российского внешнеполитического ведомства назвал причины украинского кризиса, указал на то, какие интересы в этом имеют Евросоюз и США и напомнил Западу, что собой представляет демократия на деле.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО начинает гонку вооружений против России, поставляя Украине новейшее оружие и концентрируя внимание вокруг конфликта на её территории. По его словам, пока сложно предсказать, удастся ли переломить эти действия какими-либо политическими усилиями.