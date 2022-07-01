В МИД России заявили о начатой НАТО гонке вооружений

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НАТО начинает гонку вооружений против России, поставляя Украине новейшее оружие и концентрируя внимание вокруг конфликта на ее территории, завил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает Lenta.ru. По его словам, пока сложно предсказать, удастся ли переломить эти действия какими-либо политическими усилиями.

НАТО начинает гонку вооружений, и мы из истории знаем, что эта гонка вооружений — такое агрессивное военное строительство — будет требовать обязательную демонизацию противника, — подчеркнул дипломат.

Ранее Грушко отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России». И под это выделяются «колоссальные ресурсы», не скрывается, что это «главное предназначение Альянса», и сам этот факт «разрушительно действует» на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах.

Дипломат сообщил, что Россия обозначила НАТО меры, которые примет в случае угрозы её безопасности. По его словам, Москва располагает всем набором военно-технических мер, которые будут немедленно реализованы при опасности.