Коллегу Беркович оставили в СИЗО Суд в Москве оставил в СИЗО драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Фото: t.me/poslesiest

Светлана Петрийчук в зале суда

Мосгорсуд оставил в СИЗО драматурга Светлану Петрийчук, которую обвиняют в оправдании терроризма из-за пьесы «Финист — Ясный сокол», передает РИА Новости. Обвиняемая выступала в суде по видеосвязи из СИЗО «Печатники». Она рассказала, что ее арест немотивирован, она делала свою работу и не собирается скрываться от следствия.

Постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 5 мая оставить без изменения, — произнесла судья.

Адвокат Сергей Бадамшин пришел на заседание с «Золотой маской», которую Петрийчук получила за пьесу, и назвал пьесу «самым антитеррористическим произведением». Защита выступала за изменение меры пресечения на более мягкую, аргументировав ходатайство тем, что за основу сюжета пьесы была взята история Варвары Карауловой, а целью ее создания было «предостеречь молодых девушек».

Как передает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), у адвоката девушки есть вопросы к экспертизе по делу. В апелляционной жалобе он утверждает, что дисциплины «деструктология», по которой экспертиза проведена, с точки зрения авторитетных ученых не существует.

В этот же день Московский суд рассмотрел апелляцию на арест режиссера Евгении Беркович по делу об оправдании терроризма в том же спектакле и оставил обвиняемую в СИЗО. Беркович и Петрийчук находятся под арестом с 5 мая и останутся там минимум до 4 июля.

Ранее режиссер Александр Сокуров заявил о безнравственности преследования женщин, говоря о деле Беркович и Петрийчук. По его словам, давление на культуру в современной России сильнее, чем в советский период.