Губернаторская доля: ротация глав регионов мало интересует население У глав субъектов слабые полномочия, но большая ответственность

Фото kremlin.ru

10 мая в течение дня об уходе со своих постов заявили пять губернаторов. Возможны и дальнейшие отставки. Новые руководители субъектов оказались ничем не примечательными технократами, имена которых жителям регионов известны не были. По мере централизации власти губернаторы из сильных представителей регионов в федеральной политике превратились в представителей федерального центра, отмечают политологи. Бывшие губернаторы объяснили NEWS.ru, что сегодня у их последователей не так уж много возможностей, но и для ужесточения контроля за главами регионов у власти есть свои причины.

Представительство Москвы

20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И, конечно, нужно давать дорогу молодым, — заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, объявляя о своей досрочной отставке.

Сергей Жвачкин kremlin.ru

Главы Томской, Кировской, Саратовской областей и Республики Марий Эл заявили об уходе практически синхронно. Тогда же губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не собирается переизбираться на новый срок. В соцсетях многие рязанцы отреагировали на эту новость позитивно. Президент Владимир Путин принял все отставки и сразу же назначил врио губернаторов.

При назначении президент поговорил со всеми новыми руководителями регионов. А уже через два дня произошёл первый публичный инцидент: врио губернатора Томской области во время выступления перед местным парламентом дважды перепутал возглавляемый регион, назвав его Тюменской областью. В пресс-службе политика объяснили это волнением.

О сокращении престижа губернаторской должности рассказали все опрошенные NEWS.ru эксперты и политики. Это стало следствием укрепления вертикали власти — «со всех сторон губернаторский корпус зажат контролёрами и силовиками», уверен политолог Виталий Иванов. По его словам, сейчас возникают трудности с поиском новых глав регионов, потому что далеко не все хотят возглавлять субъекты.

Это не целенаправленное унижение, это естественный процесс по мере централизации, укрепления вертикали, концентрации человеческих ресурсов в руках федерального центра, — подчеркнул он.

В свою очередь политолог Аббас Галлямов считает, что система всё-таки создавалась целенаправленно через введение постпредств президента, законодательные ограничения и сокращение административных возможностей. По его словам, губернатор сейчас — это человек, у которого есть право приходить в кабинеты федеральных чиновников и «что-то просить». С этим согласны и политики, работавшие губернаторами в 1990-е годы. Экс-глава Ярославской области Анатолий Лисицын, например, напомнил, что в его время заместителей губернатора в Москве не согласовывали, а сейчас это распространённая практика.

Сегодня быть губернатором — это быть чиновником на посылках, выполнять установки, идущие сверху. Быть сегодня губернатором региона — незавидная участь, — подчеркнул он.

Бывший губернатор Курской области Александр Руцкой, в свою очередь, уверен, что из действующего губернаторского корпуса всего несколько человек имеют необходимые опыт и знания, а некоторые у него «кроме смеха ничего не вызывают».

Представительство региона

В ночь с 17 на 18 марта 1999 года зрители телеканала РТР, который позднее станет «Россией 1», увидели видеозапись со скрытой камеры. На кадрах мужчина занимался сексом с двумя женщинами. В СМИ назвали неизвестного «человеком, похожим на генерального прокурора». Генпрокурором на тот момент был Юрий Скуратов, и администрация президента Бориса Ельцина очень хотела снять его с этого поста. Однако Совет Федерации, состоящий из губернаторов и председателей региональных парламентов, не давал на это согласия.

Борис Ельцин Boris Kavashkin/Global Look Press

При обсуждении очередного письма Ельцина с прошением об отставке Скуратова члены Совфеда откровенно насмехались как над письмом, так и над главой администрации президента Александром Волошиным, который зачитал это письмо с трибуны верхней палаты.

Совет Федерации состоял из губернаторов и глав региональных парламентов с 1996 года. В 2002 году Владимир Путин провёл реформу, лишив губернаторов права представлять свой регион в Москве. С этого момента в СФ заседают представители регионов на профессиональной основе. Губернаторов вместо Совфеда включили в Государственный совет — консультативный орган, где у глав регионов нет прежних полномочий. После внесения поправок в Конституцию в 2020 году в Совфеде появились ещё и пожизненные сенаторы, которые могут быть никак не связаны с регионами — этот пост можно получить за выдающиеся заслуги перед страной.

Раньше губернаторы были членами Совфеда. Тогда все знали, что губернатор представляет свой регион в высшей палате парламента, это было понятно. А сейчас вообще непонятно, какую они роль играют, — говорит бывший губернатор Курской области Александр Руцкой.

Руцкой возглавил Курскую область как раз в 1996 году и сразу стал членом Совфеда. В разговоре с NEWS.ru он вспомнил, что во времена его руководства регионом «никто не встревал в систему управления», что и позволило ему «вытащить экономику из пропасти».

Представительство населения

Александр Руцкой был не только влиятельным политиком, но и ярким оппонентом президента Ельцина, хотя и находился до 1993 года на посту вице-президента РФ. Его избрание в 1996 году губернатором был сопряжено с большим скандалом: политику, 18 лет прожившему в Курской области, запретили участвовать в выборах, указав, что кандидат должен прожить в регионе минимум год. Решение отменили, но лишь за двое суток до голосования. Формально избирательная кампания Руцкого шла один день — второй был днём тишины.

Меня избирало население Курской области, не депутаты. <...> Когда мы избирались, просто росчерком пера губернатора убрать было проблематично, — уверен политик.

Александр Руцкой Владимир Федоренко/РИА Новости

Избираться главы регионов начали с 1991 года, но не все — тогда выборы проводили только для президентов республик. Как раз с 1996-го выборы начали проходить повсеместно. Так было до 2004 года, когда случился теракт в Беслане. После теракта президент Владимир Путин, недавно возглавивший страну во второй раз, выборы отменил. Он объяснил россиянам, что для борьбы с терроризмом нужно усилить власть.

В результате в России заработала схема назначения губернаторов, в которой жители участвовали опосредованно — на выборах президента. Кандидатуры глав регионов подбирали в администрации президента, а глава государства утверждал их. Руцкой не исключает, что на это были объективные причины.

Некоторые губернаторы заводы себе покупают, сверху донизу всё это проедено ржавчиной, которая называется коррупцией. Поэтому, видимо, президент принял такое решение. У нас воруют все кому не лень и в таких объёмах, что просто диву даёшься, — подчеркнул он.

Между тем губернаторские выборы в России отчасти вернулись, когда Владимира Путина на его посту сменил Дмитрий Медведев. Он говорил, что глава региона «должен быть подотчётен народу, который живёт на соответствующей территории, а эта связь в какой-то момент стала рассыпаться». Через год после решения Медведева президентом вновь стал Путин и разрешил регионам самостоятельно заменять всеобщие выборы губернатора голосованием в парламенте. Многие субъекты таким правом воспользовались: например, из республик Кавказа прямые выборы сохранила Чечня.

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже там, где губернаторов всё ещё выбирают, сама процедура больше похожа не на выборы, а на плебисцит, рассказывает политолог Илья Гращенков. Он напомнил о муниципальном фильтре — процедуре сбора подписей муниципальных депутатов, которую должен пройти каждый кандидат. Эксперт уверен, что благодаря этой системе «допущены только нужные главы, но и задания этим главам дают те, кто их выдвигал».

Гращенков объясняет: сейчас губернатор — фактически назначенец, а значит, и круг полномочий у него небольшой. Поэтому главы регионов стали «винтиками системы, технократами — людьми, которые ориентируются на KPI, на федеральный центр». После внедрения национальных проектов в 2018 году эта система усилилась максимально: делать что-то самостоятельно стало сложно, а ответственности для политиков стало больше.

Люди с улицы особенно не рвутся на бюджеты регионов, тем более они оскудели, а решать надо много проблем, за которые можно в итоге понести наказание, хотя не ты принимал решения, — подчеркнул политолог.

В 2021 году воронежские социологи спросили у жителей региона, как зовут местного губернатора. Имя и фамилию Александра Гусева, который родился в Калужской области, а учился в Ярославле, не смогли назвать 25,5% респондентов, ещё 3% ошиблись с ответом. Ещё показательна в этом смысле явка на выборы главы региона. В 2019 году, в последний допандемийный единый день голосования, на прямых выборах избирали руководителей сразу 16 субъектов. Наибольшую явку традиционно зафиксировали в так называемых электоральных султанатах. Например, в Башкортостане с явкой в 71,8% победил единоросс Радий Хабиров, набравший 82,02% голосов.

В то же время жители Санкт-Петербурга словно ничего не слышали о выборах своего руководителя: на избирательные участки пришли только 30,07% от общего числа избирателей (выбрали в итоге занимавшего пост врио Александра Беглова). Для сравнения, в 1996 году на первый тур выборов губернатора города пришли около 49% избирателей. Именно в эту избирательную кампанию Владимир Путин был главой избирательного штаба Анатолия Собчака, проигравшего выборы во втором туре.