Голикова оценила число россиян, переставших быть бедными Вице-премьер Голикова заявила, что 3,6 млн россиян вышли из бедности с 2017 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Более трех с половиной миллионов россиян вышли из категории бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Она добавила, что рост реальных заработных плат за последние пять лет в России превысил 22%.

За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан, — сообщила Голикова.

По словам Голиковой, индексация МРОТ позволит увеличить разрыв с прожиточным минимумом в России на 17,1%. При этом среднедушевой доход в России в 2022 году вырос на 12,4%.

Голикова добавила, что в РФ ожидается устойчивый рост заработных плат и доходов населения. Более того, рост реальной зарплаты в России уже отмечен в 22 регионах.

Ранее сообщалось, что в России 10,5% населения являются малоимущими, это рекордно низкий уровень бедности с начала 1990-х годов. Как следует из обновленного отчета Росстата, в атуральном выражении доходы ниже границы бедности имеют 15,3 млн россиян, они получают меньше 13 545 рублей в месяц.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин сетовал, что темпы сокращения бедности в России неудовлетворительные. Последний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявлял, что в бедности россиян виноваты власть и корпорации.