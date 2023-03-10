Стало известно, сколько в России малоимущих Росстат: более 15 млн россиян живут за чертой бедности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России 10,5% населения являются малоимущими, говорится в обновленном отчете Росстата. В натуральном выражении доходы ниже границы бедности имеют 15,3 млн россиян. То есть они получают меньше 13 545 рублей в месяц.

Численность населения с доходами ниже границы бедности в 2022 году - 15,3 млн человек, или 10,5% жителей страны. По сравнению с 2021 года доля малоимущего населения страны сократилась на 0,7 млн человек - с 16,0 млн до 15,3 млн человек - или на 0,5 п. п. (с 11,0% в 2021 году до 10,5% в 2022 году), — говорится на сайте Росстата.

В 2021 году за границами бедности находились 11% россиян.

В общем за год денежные доходы составили 79,1 трлн рублей. Это на 12,2% больше, чем в 2021 году. Среднедушевые доходы населения выросли за год на 12,4%. Среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении составила 64 191 рубль. Доля социальных выплат в структуре доходов в 2022 году составила 20,7%.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин сетовал, что темпы сокращения бедности в России неудовлетворительные. Последний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявлял, что в бедности россиян виноваты власть и корпорации.