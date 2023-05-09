ФСБ зафиксировала рост числа въезжающих из Прибалтики, Польши и Финляндии

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Пункт пропуска через государственную границу

В январе — марте 2023 года число въездов граждан ЕС в Россию увеличилось на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы ФСБ. В этом году европейцы в РФ совершили 113,9 тысячи поездок, в 2022 году этот показатель составил 101,9 тысячи.

Чаще всего в Россию въезжали жители Финляндии (23,6 тысячи раз) и Эстонии (20,7 тысячи раз). Это в три и в два раза соответственно выше показателей за тот же период 2022 года. Граждане Польши увеличили число поездок в Россию год к году на 69%, граждане Литвы — на 42,5%, а жители Латвии — на 31,7%. При этом итоговые показатели в разы ниже тех, что были до начала пандемии коронавируса.

В апреле граждане Финляндии сообщили, что при пересечении границы с Россией их стали дольше и подробнее допрашивать сотрудники погранслужбы. Это произошло после того, как страна вступила в НАТО. Сообщалось, что основная часть в интервью касается военной службы и связей с финской армией. Помимо военной информации российские представители пограничной службы также хотели выяснить данные мобильных телефонов, спрашивали, какие у финнов контакты с Россией и что они делают, когда посещают страну. Допросы проводятся в деловой манере.