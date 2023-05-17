Донорам костного мозга хотят расширить социальные льготы Депутат Госдумы Леонов предложил ввести дополнительный отпуск для доноров костного мозга

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Чтобы повысить в России интерес к донорству костного мозга, следует ввести дополнительные социальные льготы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметил, что важно расширить отечественный регистр доноров, в связи с чем предлагается ввести для них дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве семи дней.

Мы предложили ввести несколько социальных льгот для тех, кто готов безвозмездно стать донором костного мозга. Это ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве семи дней, первоочередное предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, а также внеочередное оказание медицинской помощи в поликлиниках и больницах, — пояснил парламентарий.

Отмечается, что сейчас желающих сдать костный мозг среди россиян только 130 тысяч, это не позволяет обеспечить пересадку всем больным, так как помощь нужна более чем миллиону человек. Леонов рассказал, что 16 мая законопроект отправили на доработку. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил страховать жизнь и здоровье доноров с учетом возможных осложнений.

Леонов также пояснил, что быть донором костного мозга безопасно для здоровья. Процедура проводится один раз в жизни, если клетки крови подойдут кому-либо из пациентов. Забор костного мозга при этом безболезненный. Член комитета Совфеда Владимир Круглый уточнил, что нигде в мире не было зарегистрировано отрицательных последствий из-за процедуры. Он добавил, что важно не только вводить дополнительные льготы, но и информировать население.

На первом месте должна быть информированность людей, а у нас именно в этом пробел. Мало информации о том, что такое трансплантация костного мозга, насколько она жизненно важна для больных и безвредна для доноров, — считает Круглый.

Врач Любовь Мануева ранее рассказала, что стать донором крови в России можно с 18 лет, при этом человек должен иметь паспорт гражданина РФ с пропиской. По словам Мануевой, после сдачи крови работающим выдается справка на два дня оплачиваемого отпуска, им также компенсируют деньги за питание.