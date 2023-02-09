Заявления польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что конфликт на Украине является экзистенциальной угрозой для Польши и Европы, являются частью дикой ненависти, сообщила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, злоба официальных лиц Польши работает на ее поражение.
Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то, и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна, как известно. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение, — написала Захарова.
Ранее Моравецкий назвал поражение России в ходе специальной военной операции на Украине смыслом жизни для Варшавы и Европы, добавив, что конфликт на Украине является для них экзистенциальной угрозой и Россия не должна его выиграть. Кроме того, он одобрил решение Германии поставить танки Leopard 2.
Между тем политолог Александр Перенджиев предположил, что Польша может официально вступить в украинский конфликт, атаковав северо-западные российские регионы, Калининградскую область, а также территории Белоруссии. Эксперт добавил, что Россия готова к такому шагу и в ответ может применить все виды вооружения, которые ранее не использовались.