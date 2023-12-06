«Баязитовой прошу милости»: Милонов оценил приговор блогеру «Маяк»: Милонов попросил помиловать Баязитову

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Блогер Александра Баязитова должна быть на свободе, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Маяк» и попросил «милости» по отношению к ней. По словам парламентария, журналистка не совершала «подлости и гадости», а на свободе находятся настоящие негодяи, занимающиеся информационным рэкетом.

Если брать сугубо мою, специфическую точку зрения, то я считаю, что она (Баязитова. — NEWS.ru) должна быть на свободе. Не совершала она такой гадости и подлости. К сожалению, ходят еще на свободе люди, которые действительно занимаются информационным рэкетом, те, которые действительно негодяи полнейшие и которых надо без права амнистии посадить в тюрьму. А Баязитовой прошу милости, — заявил Милонов.

Ранее сообщалось, что Баязитова получила пять, а ее подельница Ольга Архарова — 4,5 года тюрьмы. Журналисток обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя. По версии следствия, взамен они обещали не публиковать в Сети информацию, способную навредить его репутации. Баязитова находилась в СИЗО с августа 2022 года.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн также посчитал, что вынесенный приговор излишне суров. По его словам, учитывая состояние здоровья подсудимых, необходимо было остановиться на меньшем сроке. Он напомнил, что приговор пока не вступил в окончательную силу и может быть пересмотрен.