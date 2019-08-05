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До конца 2019 года Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему госдолгу около $6,6 млрд по текущему курсу. Об этом сообщил Минфин страны.

По данным ведомства, для своевременного финансирования долга приоритетом является сохранение льготного финансирования от официальных кредиторов и международных финансовых организаций (Всемирного банка).

Ранее сообщалось, что Украина в 2019 году потратит 40% бюджета на выплату госдолга. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что выплаты по нему сопоставимы с золотовалютными резервами Нацбанка.

После сообщений о том, что Киев не справляется с платежами по кредитным обязательствам олигарх Игорь Коломойский призвал украинского лидера Владимира Зеленского объявить дефолт и не отдавать долги. В Нацбанке в свою очередь отметили, что в этом случае Украина лишится международных партнёров.

Как ранее писал News.ru, Международный валютный фонд заявил о готовности продолжить сотрудничество с Украиной и ждёт только формирования нового правительства.